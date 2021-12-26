399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 399 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 77,
город Алматы - 36,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 47,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 2,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 53,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 42,
Северо-Казахстанская область - 39.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 399 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 77,
город Алматы - 36,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 47,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 2,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 53,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 42,
Северо-Казахстанская область - 39.
Всего в стране выявлено 985857 заболевших.
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