399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 399 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77,

город Алматы - 36,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 47,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 2,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 53,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 42,

Северо-Казахстанская область - 39.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 399 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77,

город Алматы - 36,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 47,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 2,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 53,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 42,

Северо-Казахстанская область - 39.

Всего в стране выявлено 985857 заболевших.



