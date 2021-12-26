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399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

26 Декабря 2021 08:00
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399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 399 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77,

город Алматы - 36,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 47,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 2,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 53,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 42,

Северо-Казахстанская область - 39.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 399 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77,

город Алматы - 36,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 47,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 2,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 3,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 53,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 42,

Северо-Казахстанская область - 39.

Всего в стране выявлено 985857 заболевших.



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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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