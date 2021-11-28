397 казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 ноября лечение от КВИ продолжает получать 27 056 человек (23 439 КВИ + и 3 617 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 5 732 пациента, на

амбулаторном уровне лечатся 21 423 пациента. Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся

в тяжелом состоянии - 397 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести - 125 пациентов,