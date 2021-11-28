Новости
397 казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии
28 Ноября 2021 09:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 ноября лечение от КВИ продолжает получать 27 056 человек (23 439 КВИ + и 3 617 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: в «красной» зоне - только одна СКО
- Семь человек умерли от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане
- Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане
- 879 казахстанцев выздоровели от коронавируса
- 847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
- Айдын Аимбетов встретился со студентами в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн