396 паводкоопасных участков определили на автодорогах Казахстана

По республиканским автодорогам определено 396 паводкоопасных участков, 68 мостов и 650 водопропускных труб. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных работ Министерства транспорта РК Галымжан Утенбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Организовано круглосуточное дежурство и ежедневное патрулирование на всех паводкоопасных участках и дорожных сооружениях. Для оперативного принятия мер в паводковый период во всех регионах заготавливаются необходимые инертные и другие материалы. Заготовлено 100 тысяч м3 песка, 40 тысяч м3 бутового камня, 325 тысяч м3 щебня, 75 тысяч м3 ПГС и 150 тысяч штук мешков, — сказал Галымжан Утенбаев.

По его словам, для пропуска талых вод и исключения переливов на участках содержания автодорог, произведена очистка водопропускных труб на 100% (12 308 штуки).

— На автомобильных дорогах республиканского значения зарегистрировано девять переливов через проезжую часть общей протяженностью 3430 метров в пяти областях: Атырауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях, — добавил Галымжан Утенбаев.

По данным ведомства, на автодорогах республиканского значения задействовано 253 единицы техники и 470 человек.

— На участках переливов были проведены работы по укреплению обочины мешкотарами с песком, произведена отсыпка инертных материалов и прокопка траншеи для отвода талых вод, установлены предупреждающие дорожные знаки и сигнальные столбики, — заявил Галымжан Утенбаев.

Финансирование противопаводковых мероприятий предусмотрено в рамках выделенных средств на содержание автодорог.

В рамках реконструкции дорог на паводкоопасных участках проводятся работы по дополнительному устройству искусственных сооружений; увеличению диаметров водопропускных труб и их количества; повышению высоты насыпи земляного полотна.