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393  казахстанца с ковидом находятся  в тяжелом состоянии

30 Января 2022 09:19
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393  казахстанца с ковидом находятся  в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30.01.2022 г., передает МИА «Казинформ».

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По данным МВК, на 30 января лечение от КВИ продолжают получать 156 342 человек (154 988 КВИ+ и 1 354 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 226 пациентов, на амбулаторном уровне – 146 116 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 393 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациентов, на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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