АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 393 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили коронавирусную инфекцию у девяти человек.

Из них три случая подтверждено в городе Атырау, пять - на Тенгизском месторождении, один - в Жылыойском районе. У трех пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у шести человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 44 человека.В настоящее время в домашних условиях получают лечение 346 человек, в областной больнице №2 - двое, в модульной больнице - 35, в районных инфекционных стационарах - 10 пациентов. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.







