Новости
393 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
24 Февраля 2022 22:17
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 393 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВакцину на основе трех штаммов COVID-19 разрабатывают в России 480 тысяч жителей Нур-Султана прошли полный курс вакцинации от коронавируса Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане снизились в 84 раза
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили коронавирусную инфекцию у девяти человек.
Из них три случая подтверждено в городе Атырау, пять - на Тенгизском месторождении, один - в Жылыойском районе. У трех пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у шести человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 44 человека.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 346 человек, в областной больнице №2 - двое, в модульной больнице - 35, в районных инфекционных стационарах - 10 пациентов. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 346 человек, в областной больнице №2 - двое, в модульной больнице - 35, в районных инфекционных стационарах - 10 пациентов. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Часть Атырау 25 февраля отключат от электричества
- В Атырау назвали одного из главных загрязнителей атмосферы в Казахстане
- Ежегодно АНПЗ выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ - министр
- Глава Центризбиркома побывал с рабочей поездкой в Атырауской области
- 9 миллиардов тенге экологических платежей поступило в бюджет Атырауской области
- О проблемах рек региона говорили в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047