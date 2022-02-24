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393 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

24 Февраля 2022 22:17
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393 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 393 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили коронавирусную инфекцию у девяти человек.

Из них три случая подтверждено в городе Атырау, пять - на Тенгизском месторождении, один - в Жылыойском районе. У трех пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у шести человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 44 человека.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 346 человек, в областной больнице №2 - двое, в модульной больнице - 35, в районных инфекционных стационарах - 10 пациентов. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.




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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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