392 нарушения карантина выявлено в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Жамбылской области продолжают работу по исполнению требований действующего Постановления главного санитарного врача Республики Казахстан и Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Так, с 5 июля 51 мобильной группой из числа местных исполнительных органов, сотрудников полиции, волонтеров, представителей общественности и иных заинтересованных органов ежедневно осуществляются рейдовые мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Все рейдовые мероприятия проводятся с целью обезопасить жизнь и здоровье граждан и остановить рост заболевания.

Жители области продолжают нарушать карантинные меры, только за выходные в ресторанах, кафе-барах и арендуемых домах было организовано шесть семейных мероприятий, в том числе и детских праздников, с участием большого количества гостей, насчитывающихся около 300 человек, без соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

«Ежедневно, владельцы увеселительных заведений сознательно нарушают режим работы своих заведений, не соблюдают масочный режим и, преследуя цель обогатиться, ставят под угрозу жизнь и здоровье посетителей. Департамент полиции Жамбылской области призывает неукоснительно соблюдать постановление санврачей РК и Жамбылской области в целях оказания действенной помощи в борьбе с пандемией и безопасности своих родных и близких», — сообщил в своем выступлении начальник УМПС ДП Рахымберди Ашкеев.

Так, только с 5 июля по 3 ноября 5 681 рейдовыми проверками охвачено более пяти тыcяч объектов различных форм собственности. По соблюдению режима карантина 51 мониторинговой группой выявлено 392 нарушения на объектах. По выявленным нарушениям собранные материалы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по статье 425 КоАП РК. Ими наложено 325 штрафов на сумму около 40 миллионов тенге.