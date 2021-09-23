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    08:16, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    3905 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3905 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 200,

    город Алматы - 848,

    город Шымкент - 72,

    Акмолинская область - 201,

    Актюбинская область - 137,

    Алматинская область - 578,

    Атырауская область - 265,

    Восточно-Казахстанская область - 193,

    Жамбылская область - 82,

    Западно-Казахстанская область - 136,

    Карагандинская область - 399,

    Костанайская область - 142,

    Кызылординская область - 59,

    Мангистауская область - 98,

    Павлодарская область - 312,

    Северо-Казахстанская область - 163,

    Туркестанская область - 20.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 801 673.


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