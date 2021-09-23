3905 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3905 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 200,

город Алматы - 848,

город Шымкент - 72,

Акмолинская область - 201,

Актюбинская область - 137,

Алматинская область - 578,

Атырауская область - 265,

Восточно-Казахстанская область - 193,

Жамбылская область - 82,

Западно-Казахстанская область - 136,

Карагандинская область - 399,

Костанайская область - 142,

Кызылординская область - 59,

Мангистауская область - 98,

Павлодарская область - 312,

Северо-Казахстанская область - 163,

Туркестанская область - 20.

Итого выздоровевших в Казахстане – 801 673.