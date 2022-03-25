390 участковых пунктов полиции будет построено в течение 5 лет в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При поддержке местных властей в течение 5 лет будет построено 390 участковых пунктов полиции. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При поддержке Казахского гуманитарного юридического университета и акимата города Нур-Султан открыт современный участковой пункт полиции, отвечающий требованиям сервисной модели. В нем отрабатываются приемы коммуникации с гражданами, организациями и заведениями. Эти стандарты планируем привести во все участковые пункты полиции. Важно также определиться с местом дислокации УПП, особенно в городской местности, чтобы обеспечить принцип шаговой доступности для населения», - отметил замглавы Комитета административной полиции на брифинге в СЦК.

По его словам, наиболее оптимальным считается дислокация полицейского пункта с размещением в нем до 4-х участковых на стыке границ административных участков.

«Сейчас, к сожалению, немало таких пунктов, в которых размещается до 10 участковых, соответственно условий для нормальной работы с населением у них нет. Добираться до них сложно. Всегда много посетителей. Согласно предвыборной программе партии «AMANAT» предусмотрено ежегодное строительство по 78 участковым пунктам полиции. Всего при поддержке местных властей в течение 5 лет будет построено 390 таких пунктов. К примеру, если на столичный район Есиль раньше приходилось 4 участковых пункта полиции, то теперь – 11. Проект показал, что без каких-либо затрат можно оптимизировать рабочее время», - добавил он.