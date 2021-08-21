39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В этом месяце к врачам с укусами скорпионов обратились 39 шымкентцев, 13 из них дети. Четверо поступили в состоянии средней тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.
Скорпионов находят не только во дворах частных домов, но и в самих домах. Медики рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно, особенно если речь идет о детях и стариках.
Укус скорпиона похож на болезненный укол или укус жалящего насекомого, например, осы. Поэтому не почувствовать момент контакта с членистоногим существом не получится.
Медики перечислили симптомы укуса скорпиона:
· Разрастающаяся боль в зоне укуса. Характер у нее жгучий;
· Покраснение кожного покрова и его отек. Иногда возникают прозрачные волдыри, как при ожоге;
· Усиливающееся чувство онемения пораженной зоны;
· Судороги. Они могут охватывать определенную группу мышц или сразу все тело;
· Сильные боли в области живота, а также рвота и тошнота;
· Головокружение;
· Повышенное слюноотделение;
· Учащенное сердцебиение;
· Головные боли;
· Предобморочное состояние.
Нередко на фоне укуса происходит развитие тахикардии, аритмии, гипертензии, миокардита. Также пострадавший может почувствовать повышенную возбужденность или беспокойство, а может, напротив, испытать заторможенность движений и общего состояния.
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