+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов

21 Августа 2021 20:29
Поделиться:
39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В этом месяце к врачам с укусами скорпионов обратились 39 шымкентцев, 13 из них дети. Четверо поступили в состоянии средней тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Новости по теме
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
Пожар в лесной зоне тушат огнеборцы в ВКО Конституция гарантирует общенациональное единство – АНК Рост межэтнических браков говорит об единении в Казахстане – Наталья Дементьева

Скорпионов находят не только во дворах частных домов, но и в самих домах. Медики рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно, особенно если речь идет о детях и стариках.

Укус скорпиона похож на болезненный укол или укус жалящего насекомого, например, осы. Поэтому не почувствовать момент контакта с членистоногим существом не получится.

Медики перечислили симптомы укуса скорпиона:

· Разрастающаяся боль в зоне укуса. Характер у нее жгучий;

· Покраснение кожного покрова и его отек. Иногда возникают прозрачные волдыри, как при ожоге;

· Усиливающееся чувство онемения пораженной зоны;

· Судороги. Они могут охватывать определенную группу мышц или сразу все тело;

· Сильные боли в области живота, а также рвота и тошнота;

· Головокружение;

· Повышенное слюноотделение;

· Учащенное сердцебиение;

· Головные боли;

· Предобморочное состояние.

Нередко на фоне укуса происходит развитие тахикардии, аритмии, гипертензии, миокардита. Также пострадавший может почувствовать повышенную возбужденность или беспокойство, а может, напротив, испытать заторможенность движений и общего состояния.


Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Шымкент   #Общество   #Животные   #Природа  
Поделиться:
Новости по теме
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
Пожар в лесной зоне тушат огнеборцы в ВКО
Конституция гарантирует общенациональное единство – АНК
Рост межэтнических браков говорит об единении в Казахстане – Наталья Дементьева
Популярное
1 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
2 Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
3 Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
4 Второй номер Call-центра скорой помощи ввели в Жамбылской области
5 Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
6 Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
Читайте также
Вопрос языка, национальный вопрос не стоят принципиально - Юрий Ли
Все казахстанцы имеют равные права - АНК
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
Второй номер Call-центра скорой помощи ввели в Жамбылской области
Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив