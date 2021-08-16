39 женщин прошли процедуру ЭКО за счёт медстрахования в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счёт средств медстрахования прошли 39 женщин. Всего на этот год клинике «Акжан» выделено 100 квот на ЭКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одной из пациенток клиники стала 33-летняя карагандинка Светлана М. На протяжении трёх лет она с мужем безуспешно планировала беременность. У пары уже есть один ребёнок, поэтому о бесплодии они и не думали. Но последнее обследование показало, что у женщины всё-таки есть проблемы с естественным зачатием. Врачи диагностировали бесплодие.

Супруги не стали отчаиваться и воспользовались шансом снова стать родителями через процедуру ЭКО. Светлана получила одну из 100 квот, которые были выделены карагандинской клинике «Акжан» в рамках реализации госпрограммы «Аңсаған сәби». Супруги бесплатно прошли все необходимые обследования и анализы, а в мае – процедуру ЭКО.

«На десятый день я сдала анализы и беременность подтвердилась. Мы с мужем счастливы. Нашей старшей дочери 12 лет. Мы никогда не думали, что сделаем ЭКО. Но в жизни бывает всякое. Хочу призвать женщин не терять надежды. Система медстрахования даёт шанс стать родителями», – отмечает Светлана.

Клиника ЭКО «Акжан» работает с 2013 года. За это время проведено 1 600 циклов репродуктивной процедуры. В последнее время проводится около 300 циклов в год. За весь период работы результативность циклов выросла с 15% до 42%.

«Как получить квоту на ЭКО. Организации ПМСП по месту прикрепления пациента включают в электронный регистр лиц, страдающих бесплодием. После обследования и установления причин бесплодия в течение 12 месяцев медорганизация направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичным медуслугам в управление здравоохранения области для решения вопроса о проведении вспомогательной репродуктивной технологии в системе ОСМС. Пациент сам выбирает, где он пройдёт процедуру ЭКО», – пояснила заведующая отделением ЭКО клиники «Акжан» Евгения Лапина.