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39 заразившихся COVID-19 выявлено среди прибывших на Олимпиаду в Пекин

24 Января 2022 09:23
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39 заразившихся COVID-19 выявлено среди прибывших на Олимпиаду в Пекин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Оргкомитет «Пекин-2022» сообщил о 39 случаях заражения коронавирусом, которые были выявлены среди прибывших на зимние Олимпийские игры, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно документу оргкомитета «Пекин-2022», в период с 4 по 22 января в Китай прибыло 2586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо, а также 2415 – представители заинтересованных сторон.

В результате тестирования было выявлено 39 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. Среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено.

С воскресенья Олимпийские деревни Игр в Пекине начали принимать первые иностранные спортивные делегации, в их числе – США, Австралии, Канады, Финляндии и других стран. Официальное открытие олимпийских деревень состоится 27 января.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.

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#Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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