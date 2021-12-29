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39 законопроектов одобрил Мажилис Парламента с начала сессии

29 Декабря 2021 11:35
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39 законопроектов одобрил Мажилис Парламента с начала сессии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги деятельности работы Мажилиса в 2021 году подвел председатель палаты Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Недавно Казахстан отметил 30-летие нашей Независимости. Каждая веха за эти 30 лет для нас - уникальная история. Парламент с честью выполняет свои обязанности и является законодательной опорой политического, экономического, социального и культурного развития страны. Каждый из принятых нами документов, в первую очередь, направлен на подъем экономики страны, улучшение социального положения народа, в том числе промышленности, здравоохранения, образования. Также особое внимание было уделено малому и среднему бизнесу, вопросам экологии. Все это направлено на обеспечение качественными законами стратегических задач Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева и инициатив Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Перед нами стоит много важных задач. Уверен, что и в следующем году, используя имеющийся опыт и возможности, мы обеспечим реформы и изменения в стране соответствующими законами», - обратился Нурлан Нигматулин во время пленарного заседания Мажилиса.

Как отметил спикер палаты, для законодательной поддержки стратегии Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и масштабных реформ Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева депутаты Мажилиса с начала нынешней сессии проработали ряд новых законопроектов. Они направлены, прежде всего, на восстановление экономики, укрепление промышленного потенциала страны, обеспечение биологической безопасности, развитие гражданского общества, и конечно же, повышение благосостояния казахстанцев, подчеркнул Нурлан Нигматулин.

«Всего с начала сессии в работе Мажилиса находилось 80 законопроектов, из них 39 уже одобрены и направлены в Сенат. На сегодня 25 законов подписаны Президентом страны», - сказал председатель Мажилиса.

Как проинформировал Нурлан Нигматулин, работа депутатского корпуса Мажилиса с первых дней сессии была достаточно интенсивной и насыщенной. С начала текущей сессии проведено 5 правительственных часов, 4 выездных заседания комитетов Мажилиса, одна международная конференция и 9 «круглых столов».




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#Мажилис   #Итоги 2021 года  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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