39 водителей автобусов оштрафовали за использование телефона за рулем в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими города Шымкента с 24 по 26 сентября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В течение трех дней ОПМ выявлено свыше 250 нарушений ПДД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Целью данного мероприятия являются, в первую очередь, повышение транспортной дисциплины среди водителей автобусов, проверка технического состояния автобусов, проверка на наличие прохождения медицинского обследования водителей на маршруте и документов.

В течение трех дней оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники УМПС г. Шымкента провели профилактическую беседу с водителями по повышению дорожно-транспортной дисциплины и соблюдению Правил дорожного движения.

В ходе ОПМ «Автобус» сотрудниками полиции выявлено 259 нарушений ПДД, допущенных водителями пассажирских автобусов. Так, 14 водителей не предоставили товарно-транспортной накладной путевого листа при осуществлении перевозок автомобильным транспортом, выявлено 1 нарушение по управлению транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, пресечено 1 нарушение правил маневрирования, 3 факта управления автобусами с непройденным техническим осмотром. Кроме того, 39 водителей автобусов были оштрафованы за пользование телефоном при управлении транспортом, 1 – за управление транспортом без страхового полиса. На штрафстоянку водворен 1 автобус. В отношении сотрудников автопарков составлены 2 административных протокола по статье «Выпуск в эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические неисправности, и иные нарушения правил эксплуатации» КоАП РК.

Подобные мероприятия способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, отметили в ведомстве.

Сотрудники управления местной полицейской службы призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.