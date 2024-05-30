39 тысяч родителей наказали за ночные прогулки детей в Казахстане

По данным Министерства внутренних дел ежегодно в органы полиции доставляются более 100 тысяч несовершеннолетних, которые гуляли на улице в ночное время без сопровождения родителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров сообщил, что в Казахстане в последние пять лет снижается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако эти правонарушения совершаются из-за ненадлежащего контроля со стороны родителей.

- Ежегодно по стране в ночное время с улицы в органы полиции доставляется более 100 тысяч несовершеннолетних, которые там оказались без сопровождения родителей. Они там могут стать жертвами преступлений или сами совершить те или иные деяния, – заявил Ренат Зулхаиров на круглом столе «Обеспечение прав детей: задачи и достижения».

Он добавил, что с января по апрель 2024 года к административной ответственности привлечено 39 тысяч родителей за то, что их дети находились в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Также привлечено к ответственности более 1,2 тыс предпринимателей, которые в ночное время предоставляли различные услуги несовершеннолетним.