39 стихийных свалок в Жамбылской области показал космомониторинг

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территорий обсудили на совещании в Таразе под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, на аппаратном совещании было рассмотрено проведение работ по благоустройству и санитарной очистке территорий.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев отметил, что в марте начался двухмесячник по благоустройства и санитарной очистке территорий. Однако не везде работы выполняются качественно и оперативно. Наглядно, при помощи слайдов спикер указал места, где скопились горы мусора и посетовал, что ответственные структуры мало используют административные меры воздействия на нарушителей чистоты. К примеру, наложено всего 14 штрафов на сумму 452 тысячи тенге.

Всё еще в неприглядном состоянии находятся некоторые каналы и ирригационные сети областного центра. На исправление недочетов предоставлен двухдневный срок, затем рабочие группы снова проедутся по местам загрязнений.

«Каждый район закладывает различные суммы на работы по благоустройству и санитарной очистке. И не всегда затраченные суммы сказываются на конечном результате», - подчеркнул глава региона.

Аким Кордайского района Рустем Даулет сообщил, что 110 миллионов тенге, направленные на санитарную очистку, предусматривают и затраты на благоустройство населенных пунктов.

Руководитель департамента экологии Марат Курманбаев призвал обратить внимание районных акимов на ликвидацию 39 стихийных свалок, наличие которых показал космический мониторинг.

Беспокойство акима Тараза Ержана Жилкибаева вызывают 13 крупных участков, куда местные жители продолжают вываливать мусор. Для ликвидации свалок не обойтись без помощи мехотрядов. Также он отметил необходимость усиления борьбы с бродячими собаками и кошками, а для решения проблемы долгостроев попросил выделить опытного сотрудника управления ГАСК.

Председатель общественного совета области Амзебек Жолшибеков обратил внимание на отсутствие системной работы по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов.

«Как мы можем рассуждать о развитии туристического потенциала, если не в состоянии навести чистоту и порядок в собственном доме? Ведь это показывает наш уровень культуры и воспитания», - заметил он.

«К работам по очистке и благоустройству территорий необходимо привлекать общественные организации, молодежь, волонтеров. Мало людей выходят на субботники, поэтому важно активизировать разъяснительную работу в средствах массовой информации», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.