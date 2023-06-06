39 силовиков привлекаются к уголовной ответственности за пытки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 39 сотрудников силовых органов за применение недозволенных методов следствия в отношении 88 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Генеральной прокуратурой при проверке в зданиях полиции и учреждениях КУИС выявлено 5812 участков и помещений, которые не были охвачены видеокамерами, 900 камер находились в нерабочем состоянии.

По представлению прокуратуры установлено 3 783 дополнительных видеокамеры для исключения «слепых зон». Полное оснащение зданий планируется завершить до конца текущего года.

«К дисциплинарной ответственности привлечено 19 руководителей территориальных департаментов полиции, КУИС и центрального аппарата МВД. Эти и другие вопросы предупреждения пыток среди сотрудников полиции обсуждены на межведомственном совещании в Министерстве внутренних дел с участием заместителя Генерального Прокурора Булата Дембаева.

В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 39 сотрудников силовых органов за применение недозволенных методов следствия в отношении 88 граждан», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Руководству Министерства рекомендовано проведение психологического тестирования на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток.