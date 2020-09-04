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39 преступных групп нейтрализовано в Казахстане
4 Сентября 2020 12:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане нейтрализовано 39 организованных преступных групп. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В течение последнего года нами нейтрализовано 39 организованных преступных групп, пресечена деятельность более 50 подпольных цехов по незаконному изготовлению алкогольной продукции, ликвидировано 746 незаконных игорных заведений и 5 цехов по выпуску фальшивых денег», - сказал Ерулан Жамаубаев.
Министр подчеркнул, что в соответствии с Посланием Президента работа в определенных направлениях будет усилена.
Ранее глава ведомства рассказал о том, как будет переориентирована работа Службы экономических расследований.
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