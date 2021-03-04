39 поликлиник участвуют во втором этапе вакцинации против COVID-19 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На площадке Региональной службы коммуникаций состоялась пресс-конференция по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции с участием заместителя руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лауры Мырзагали, передает МИА «Казинформ».

«1 февраля в наши поликлиники было доставлено 1 750 доз препарата «Спутник V». Именно столько медицинских работников получили прививки на первом этапе. Те, кто был отстранен по медицинским показаниям, прививаются после разрешения врачей. Самоотвод мы получили от троих сотрудников. Ревакцинация началась 22 февраля и продолжается до сих пор. Второй компонент получили 1 379 сотрудников. 1 марта в Алматы доставлено еще 10 800 доз противовирусной вакцины и начался второй этап. К 15 поликлиникам добавились еще 24 медорганизации. Таким образом, во втором этапе участвуют 39 поликлиник. Сейчас прививки получают медицинские работники из «зоны риска». До сегодняшнего дня вакцинированы уже 380 человек», - сообщила она.

Также спикер призвала продолжить соблюдение карантинных мер, особенно с учетом перехода города Алматы в «желтую» зону.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация у нас из «зеленой» зоны переместилась в «желтую». Поэтому еще раз хотелось бы напомнить о необходимости соблюдения карантинных правил и норм – носить маски, ради собственного здоровья не посещать места массового скопления людей, держать социальную дистанцию. Давайте вместе сделаем так, чтобы Алматы был в «зеленой» зоне и мы скорее избавились от угрозы коронавируса», - обратилась к алматинцам Лаура Мырзагали.