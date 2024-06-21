39 объектов образования были затоплены во время паводков в Казахстане

От паводков серьезно пострадала инженерная, дорожная, социальная инфраструктура, заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я думаю, все были свидетелями, видеокадры в интернете распространялись, как в СКО огромные льдины как лезвием срезали опоры энергоснабжения. Только если по опорам сказать, у нас свыше 2 300 опор энергоснабжения повреждены, пришли в полную негодность, 54 км линий энергоснабжения оборваны. На сегодня 40% восстановлено, работа в летние месяцы будет активно проводиться, — сообщил Премьер-министр.

Кроме того, по его словам, в связи с переливами и размывом на 290 участках республиканских и местных дорог было прервано автомобильное сообщение. На сегодня движение по всем 290 участкам восстановлено, за исключением одного — в Атырауской области. Как только вода отойдет, движение будет восстановлено.

— 39 объектов образования были затоплены, из них 18 требуют текущего ремонта, 11 — капитального, 9 объектов образования полностью непригодны к дальнейшему использованию и будут построены заново. 1 объект образования находится на процедуре обследования. Такие огромные масштабы ущерба и огромные ресурсы сейчас привлекаются, чтобы быстро все это сделать, — отметил Бектенов.

Он подчеркнул, что согласно поручению Главы государства, до наступления холодов все граждане будут заселены в новое жилье, и все объекты инфраструктуры будут восстановлены.