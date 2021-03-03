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    18:05, 02 Март 2021 | GMT +6

    39 объектов предпринимательства столицы работают по приложению «Ashyq»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больше месяца назад некоторые заведения столицы, в числе которых фитнес-центры, бани, сауны, стали участниками пилотного проекта «Ashyq» по использованию QR-кодов для определения статуса посетителей, сообщает официальный сайт городского акимата со ссылкой на Палату предпринимателей Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Напомним, мобильное приложение «Ashyq» позволяет посредством использования QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя: является ли он носителем коронавируса или нет.

    Вход по QR-коду на сегодня ввели уже 39 объектов предпринимательства столицы. Среди них – фитнес-центры, сауны, бассейны, бани, боулинг-клубы, бильярдные и т.д.

    Отметим, QR-код представляет собой электронный идентификатор субъекта бизнеса с указанием его наименования, расположения и идентификационных данных. На 1 объект выдается минимум 2 QR-кода для входа и выхода. Если у заведения несколько входов, то для каждого входа формируется отдельный код.

    Посетителю необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой смартфон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. Также при выходе необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.

    При отсутствии смартфона у посетителя сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия.

    После сканирования QR-кода в мобильном приложении загорается статус посетителя в цветовом формате, по которому определяется, является ли лицо контактным или инфицированным:

    - «зеленый» статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

    - «синий» статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

    - «желтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

    - «красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

    Статус присваивается на основании сверки с такими информационными системами, как Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр контроля COVID-19 Министерства здравоохранения РК.

    Если у посетителя высветился «красный» или «желтый» статус, он не допускается на объект предпринимательства, участвующий в пилотном проекте. О посетителях с одним из этих статусов необходимо информировать территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.


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