39 новых школ откроют свои двери в День знаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новый учебный год в стране откроется 39 новых школ на 55 тысяч ученических мест. Всего до конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Кроме того, завершится капитальный ремонт 194 организаций образования. По поручению Главы государства до конца года 1000 школ, расположенных в малых городах, районных центрах и селах, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей.

Планируется открытие 1000 предметных кабинетов, дополнительно будет приобретено еще 749 предметных кабинетов.

Благодаря Фонду поддержки инфраструктуры образования к первому сентября откроется 13 школ на 25 тысяч ученических мест, еще 26 школ на 30 тысяч ученических мест - за счет средств местных бюджетов и частных инвестиций.

Помимо этого, начата реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест.

Отметим, государство ежегодно выделяет средства на строительство и модернизацию школ. Только за последние три года введено в эксплуатацию 626 школ на 340 тысяч ученических мест.