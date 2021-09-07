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    21:25, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    39 миллионов россиян полностью вакцинировались от коронавируса

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    СИРИУС /ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ/.ТАСС - КАЗИНФОРМ - Около 46 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 39 млн из них привились уже двумя компонентами. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «46 млн получили прививку [от коронавируса] первым компонентом и почти 39 млн двумя компонентами», - сказала она журналистам на Всероссийской неделе охраны труда.

    В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 030 455 случаев заражения, выздоровели 6 285 007 человек, умерли 187 990. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

    VI Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства «Сириус». В рамках Недели состоится свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.


    Теги:
    Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости Россия
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