39-летний мужчина убил свою мать в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 3 июля около 12:56 в дежурную часть ДП ЗКО поступило сообщение о том, что в доме по улице Школьная открыта входная дверь и лежит женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Сотрудники полиции обнаружили труп 60-летней хозяйки дома. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» задержан подозреваемый, 1984 года рождения. Мужчина является сыном потерпевшей и состоит на учете в психоневрологическом учреждении.

Предположительно конфликт между сыном и матерью произошел на бытовой почве. Подозреваемый помещен в ИВС. Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК.