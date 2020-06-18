Новости
39-летний актюбинец утонул во время купания в реке
18 Июня 2020 19:00
Поделиться:
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 39-летний актюбинец утонул сегодня днем во время купания на реке Илек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
Новости по темеЮноша утонул по неосторожности в Семее Тело спрыгнувшей с моста девушки извлечено из Урала в Атырау Восьмилетняя девочка утонула в озере в Восточно-Казахстанской области
Инцидент произошел в 14 километрах от города Актобе. 39-летний мужчина утонул во время купания в необорудованном месте, где глубина реки составляет 2,5 метра. Со слов очевидцев он был в нетрезвом виде и находился на рыбалке в компании 4 человек.
«С начала купального сезона это 9 случай гибели на воде. В связи с наступлением жаркой погоды в целях недопущения гибели людей на водоемах нами проводится постоянная разъяснительная работа о правилах поведения на природных и искусственных водоемах», - говорит начальник ДЧС области Маргулан Аманбаев.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Беременную женщину спасли при пожаре в Петропавловске
- Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области
- Из горящей квартиры спасли ребенка в Костанае
- Воспитательница грубо обращалась с детьми в Алматы: проводится проверка
- Личность пострадавшего в ДТП пешехода устанавливают в Актобе
- Мужчина с ножом угрожал пассажиру в автобусе в Темиртау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047
Редактор
Малика Мурсалимова
954-047