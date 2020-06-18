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39-летний актюбинец утонул во время купания в реке

18 Июня 2020 19:00
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39-летний актюбинец утонул во время купания в реке

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 39-летний актюбинец утонул сегодня днем во время купания на реке Илек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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Инцидент произошел в 14 километрах от города Актобе. 39-летний мужчина утонул во время купания в необорудованном месте, где глубина реки составляет 2,5 метра. Со слов очевидцев он был в нетрезвом виде и находился на рыбалке в компании 4 человек.

«С начала купального сезона это 9 случай гибели на воде. В связи с наступлением жаркой погоды в целях недопущения гибели людей на водоемах нами проводится постоянная разъяснительная работа о правилах поведения на природных и искусственных водоемах», - говорит начальник ДЧС области Маргулан Аманбаев.


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#Актюбинская область   #Происшествия  
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