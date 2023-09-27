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    10:00, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    39 комплектов медалей разыграют сегодня на Азиаде

    39 комплектов медалей разыграют сегодня на Азиаде
    Фото: Sports.kz.

    Продолжаются 19-е Азиатские игры в китайском Ханчжоу. 27 сентября будет разыграно 39 комплектов медалей в 14 дисциплинах. Это - спортивная гимнастика, пляжный волейбол, шахматы, велоспорт, киберспорт, фехтование, дзюдо, парусный спорт, стрельба, скейтбординг, сепактакрау, настольный теннис, тхэквондо, ушу и плавание. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанские гимнастки Аида Бауыржанова и Амина Халимарден выступят в финальной части соревнований в индивидуальном многоборье.

    В среду состоится финал в женских индивидуальных соревнованиях по шахматам.

    Казахстанские шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева в очередном раунде сыграют в партии с представительницами Узбекистана Умидой Омоновой и Китая Хоу Ифан соответственно.

    Женская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах поборется со сборной Китая за выход в полуфинал.

    Сегодня определят сильнейших в командном (смешанном) первенстве по дзюдо. Сборная Казахстана по дзюдо участвует в турнире.

    В среду наибольшее внимание зрителей будет приковано к соревнованиям по плаванию. В плавании будет разыграно семь комплектов медалей: на дистанциях 100 м баттерфляем у женщин, 100 м баттерфляем у мужчин, 100 м на спине у женщин, 200 м вольным стилем у мужчин, 100 м брассом у женщин, 400 м комплексным плаванием у женщин, а также в смешанной эстафете 4×100 комплексным плаванием у мужчин и женщин.

    Сегодня Казахстан в плавании представят пловец Адильбек Мусин (100 м баттерфляем у мужчин) и пловчихи София Сподаренко (100 м баттерфляем у женщин), Ксения Игнатова (100 м на спине у женщин) и Аделаида Пчелинцева (100м брассом у женщин). Казахстанские атлеты поборются за выход в финалы.

    Сборная Казахстана также заявлена в дисциплине - смешанная эстафета 4×100 комплексным плаванием у мужчин и женщин.

    В этот соревновательный день в стрельбе также будет разыграно восемь комплектов медалей. Казахстанские пулевики участвуют в турнире.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Ринат Дусумов
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