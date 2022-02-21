39 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о фактах хранения наркотиков за последний месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, с 15 января за незаконное хранение и ношение наркотических средств задержано 684 лица. У них обнаружено более 263 килограмм наркотиков, в том числе свыше 545 грамм героина.

«В Шуском районе Жамбылской области задержан гражданин 1974 года рождения, у которого по месту жительства обнаружены и изъяты наркотические средства «гашиш» общим весом 16 килограмм 190 грамм, «марихуана» - общим весом 39 килограмм», - сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Даурен Козыбаков в ходе онлайн-брифинга.

Также в Актобе у двух задержанных было обнаружено и изъято почти 10 килограмм марихуаны. В Нур-Султане в арендуемой квартире у двух граждан 24-х и 28-ми лет нашли синтетический наркотик «скорость» - 939 грамм, «Мефедрон» - 1 килограмм 229 грамм и «MDMA-Экстази» - 671 грамм.