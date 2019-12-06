39 казахстанских спортсменов проводили на Сурдлимпийские игры в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На столичном велотреке «Сарыарка» состоялись торжественные проводы спортсменов и тренеров национальной сборной страны для участия в XIX зимних Сурдлимпийских играх, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры РК.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по делам спорта и физической культуры РК Серик Сапиев, директор РГКП «Дирекции развития спорта» Самат Ергалиев.

Серик Сапиев отметил важность данных Игр и пожелал удачи спортсменам:

«Если скажем, что эти Игры самые престижные, значимые соревнования, то, пожалуй, мы не ошибемся. Вы много трудились, проливали пот, усердно работали. Так сказать, Вы уже на финишной прямой. Основная работа уже сделана, осталось теперь показать это!

Вы удостоились чести выступить на мировой арене от имени всех казахстанцев. Конечно, это еще и большая ответственность!»,- отметил он.

А также Серик Жумангалиевич торжественно вручил государственный флаг капитану сборной РК на Сурдлимписких играх Азамат Ержану.

Сурдлимпийские игры пройдут с 12 по 21 декабря в итальянских городах Валтеллина и Валькиавенна. В программе XIX зимних Сурдлимпийских игр: хоккей с шайбой, сноуборд, бег на лыжах, горные лыжи, керлинг и шахматы. Спортсмены сборной команды Казахстана выступят в четырех видах спорта: хоккее с шайбой, беге на лыжах, сноуборде и шахматах.

За нашу сборную на Играх выступят 39 спортсменов. Напомним, что на предыдущих XVIII зимних Сурдлимпийских играх, прошедших в 2015 году в российском городе Ханты-Мансийске, приняли участие 28 казахстанских спортсменов. Тогда наши спортсмены соревновались в двух видах: хоккей с шайбой и бег на лыжах.