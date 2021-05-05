39 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 мая от коронавируса и пневмонии скончались 39 человек​​​​​​, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

От коронавируса умерли 34 человека, от коронавирусной пневмонии – пять.

Всего с 13 марта 2020 года от коронавирусной инфекции скончались 3 796 человек. С 1 августа прошлого года зарегистрированы 817 случаев смерти от пневмонии с признаками COVID-19 и при отрицательном ПЦР-тесте.

На сегодня от коронавируса лечатся 44 572 человека. Из них 784 пациента находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 2298 заболевших. Больше всего больных зафиксировали в Алматы (645) и Нур-Султане (285) и Карагандинской области (239). Таким образом, с начала пандемии в Казахстане зарегистрировали 332 369 случаев заражения.