39 избирательных участков завершили работу в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня ровно в 8 часов утра свои двери распахнули 39 избирательных участков в столице. На одном из них свой голос отдал председатель столичного филиала партии «Nur Otan», аким Нур-Султана Алтай Кульгинов. По его словам, за время агиткампании кандидаты в полной мере презентовали свои программы, передает МИА «Казинформ».

«Отдельно для себя отметил программу по созданию безбарьерной среды для граждан с особыми потребностями. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич поручил принять ряд системных мер и создавать условия для их адаптации в обществе. В текущем году значительно расширили сеть реабилитационных центров, более чем в два раза увеличили количество инватакси, также ведем строительство ряда реабилитационных центров. Кроме того, кандидаты также представили программы по поддержке малого и среднего бизнеса, автоматизации услуг, модернизации ЖКХ и т.д», - рассказал Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

Его первый заместитель по партии Ерлан Каналимов на избирательном участке также с раннего утра. Проверил готовность к приему однопартийцев, в том числе на предмет санитарно-эпидемиологической безопасности. Свой голос также отдал на избирательном участке.

«На каждом из участков дежурили медицинские работники, которые на входе замеряли температуру. Кроме того, все участки были оформлены в едином стиле, на стендах имеется вся информация по кандидатам, правилах голосования. Избирательные участки по всей стране закрылись в 14.00. В это же время закончилась и агитация кандидатов»,- рассказал первый заместитель председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлан Каналимов.

Участник праймериз Нурлан Утешев говорит, праймериз показал, что большая часть голосующих это люди, которые осознают ту ответственность, которая ляжет на наши плечи уже во время следующего этапа, а именно выборов.

«Каждый из нас, участников праймериз, получил уникальный опыт борьбы в совершенно иных условиях, когда каждый из участников призывал голосовать не только за себя, но и за своих конкурентов. Конечно, очень огорчает отдельные факты нечестной борьбы, когда накручиваются голоса, но они лишь подтверждают общее правило, те, кьто максимально встречался со своей аудиторией не получают максимальный результат. Нам нужно это еще осмыслить и выводы применять при борьбе за места в маслихатах и Мажилисе. Одно могу сказать точно, те профсоюзные лидеры, которые начали свою кампанию 5 лет назад и в течение всего периода вели системную работу по решению проблем работников и защите их интересов, сегодня находятся в лидерах гонки», - рассказал участник праймериз от ППО «Федерация профсоюзов РК» Нурлан Утешев.

Отдать свой голос за кандидата партийцы могут до завтрашнего дня. Вчера сроки онлайн-голосования на праймериз «Nur Otan» через веб-сайт и мобильное приложение были продлены до 14 часов 4 октября. При этом агитировать за себя участники праймериз уже не могут.