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39 избирательных участков начнут работу в столице в последний день голосования «Праймериз - 2020»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Сентября 2020, 19:09
39 избирательных участков начнут работу в столице в последний день голосования «Праймериз - 2020»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для проведения голосования 3 октября на базе «первичек» в каждом районе столицы начнут свою работу 39 избирательных участков. По каждому из них сформирована избирательная комиссия в составе 7 человек, общее количество по городу превысит 270 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- служба столичного филиала партии «Nur Otan».

Каждый из участков оснащен компьютерной техникой с подключением к высокоскоростному интернету. В залах будут дежурить медицинские работники, которые будут измерять температуру голосующих.

«Каждый из участников праймериз прошел ПЦР-тестирование, а все мероприятия, включая агитацию и открытые дебаты, прошли в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. ПЦР- тесты сдавались на бесплатной основе, ранее мы подписали меморандум о сотрудничестве с Национальным центром экспертизы», - рассказал первый заместитель председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлан Каналимов.

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Всего, в период выдвижения, по столице было подано 443 заявки. В их числе от женщин 145 (33 %), молодежи до 35 лет - 175 заявок (40 %). Кроме того, желание участвовать в праймериз изъявили 3 многодетные матери. Самому молодому участнику 20, старшему - 71 год. От первичных партийных организаций выдвинулись 121 кандидат, 311- самовыдвиженцы (72,9% от общего количества). 199 человек подали заявки на места в городской маслихат. По профессиональному составу: 91 - представители МСБ, 44 - сферы образования, 18 - медицины, 35 - НПО.

После проверки документов заявителей было зарегистрировано 403 участника. По различным причинам в течение агитационного периода были исключены от участия в праймериз 79 человек, в том числе за нарушение правил поведения праймериза -24, по заявлению о снятии своих кандидатур в связи с семейными и личными причинами - 28, за неявку на дебаты по графику и в дополнительный день – 27 участников. 324 участника дошли до этапа голосования.

«Всем участникам праймериз были обеспечены равные и прозрачные условия на агитации и дебатах, у каждого была возможность выступить в ППО. Каждый был ознакомлены с проектом предвыборной программы партии, включающей ТОП- 10 актуальных вопросов жителей и развития города, именно эти проблемы были включены для обсуждения на открытых дебатах. Организационным комитетом филиала в разрезе четырех районов столицы мы провели 12 встреч с зарегистрированными кандидатами по разъяснению агитационной работы, где презентовали программный документ партии столицы. Именно конкретные показатели данного проекта легли в основу программ участников праймериза», - рассказал Е.Каналимов.

В агитационную работу, по словам Ерлана Каналимова, включились 100% кандидатов.

С 14 по 29 сентября в четырех районах столицы прошли открытые дебаты. Всего было сформировано 42 группы по 9-10 участников внутрипартийного отбора. Согласно жеребьевке, были определены модераторы из числа теле и радио ведущих, актеров театра и кино, а также профессиональных дебатеров. Дебатные площадки оформлялись в едином стиле. Ежедневно в 12:00, 15:00 и в 18:00 часов свои предвыборные программы представляли по три группы партийцев. Все прямые эфиры дебатов транслировались на аккаунтах столичного филиала в социальных сетях.

«В рамках агитационной компании организовано 183 мероприятия, в том числе в формате онлайн. В ходе агитации кандидатами собрано около полутора тысячи наказов и предложений по проекту предвыборной программы, в числе наиболее актуальных вопросов, волнующих население - социальные вопросы, проблемы, занятость, транспорт и инфраструктура, жилье и ЖКХ, здравоохранение, образование, МСБ и многое другое», - продолжил Е. Каналимов.

В дни голосования с 1 по 3 октября столичные партийцы смогут проголосовать 3 способами: на сайте primaries.kz, через мобильного приложения, посредством онлайн-голосования на избирательных участках.


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