39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проектах в сфере сельского хозяйства и зеленых технологий рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается инвестиций в сельское хозяйства, то в текущем году у нас реализуется 280 проектов на полтриллиона тенге. В сфере зеленых технологий в рамках Стратегии по углеродной нейтральности до 2060 года предусмотрено привлечение значительных инвестиций в зеленые проекты. В частности, порядка 600 млрд долларов предусмотрено в стратегии. Планируется увеличить долю ВИЭ с 4% до 15% к 2030 году», - сказал Алихан Смаилов на совместном заседании Палат Парламента.

Он также напомнил, что в сфере инфраструктуры реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», по которой предусматривается привлечение свыше 3 трлн тенге на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры со снижением износа на 20%-30%.

«Проводится работа по релокации иностранных компаний на территорию Казахстана. На сегодня уже релоцирована 31 компания на 1,1 млрд долларов, по 39 компаниям мы продолжаем работу. Эти и другие меры – это комплексная работа. В целом, Правительство работает над обеспечением макроэкономической стабильности и поддержанием суверенных рейтингов Казахстана на инвестиционном уровне. Это позволяет нам поддерживать инвестиционную активность на высоком уровне», - подчеркнул Премьер.

«По итогам 5 месяцев мы видим рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении на 17%, из которых 70% направляется в несырьевые отрасли», - добавил А. Смаилов.