+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

39 должностных лиц оштрафованы из-за плохих дорог в Акмолинской области

28 Января 2022 20:57
Поделиться:
39 должностных лиц оштрафованы из-за плохих дорог в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По результатам обследований акмолинских дорог 39 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Еще четыре чиновника оштрафованы за неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
МИИР переданы некоторые компетенции Правительства РК
Названы самые опасные и снегозаносимые участки дорог Алматинской области За некачественную уборку дорог наказали подрядчиков в СКО Работы по реконструкции инженерных сетей планируют начать в Актау в текущем году

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, для профилактики дорожно-транспортных происшествий, снижения уровня травматизма и смертности на дорогах региона проводится ОПМ «Правопорядок».

«Территориальными подразделениями административной полиции совместно с представителями дорожных и коммунальных служб проведено 351 обследование дорог общего пользования, в том числе восемь трасс международного значения, 46 - республиканского, 70 - местного и 227 - улично-дорожной сети. В части обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах, пролегающих по территории области, на постоянной основе проводится мониторинг и контроль за очисткой от снега и наледи дорожными организациями», - поделились в ведомстве.

По результатам обследований выдано 351 предписание на устранение выявленных недостатков. 39 должностных лиц привлечены к административной ответственности по части 1 статье 631 КоАП РК, в том числе 13 должностных лиц местных исполнительных органов, 8 руководителей предприятий и должностных лиц компании «Казахавтодор», а также 18 должностных лиц других дорожных организаций.

«Полицейскими проведено обследование семи железнодорожных переездов на предмет наличия необходимых дорожных знаков, состояния освещения и настила, исправности шлагбаумов. За неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов четыре должностных лица привлечены к административной ответственности по части 1 статье 631 КРКоАП, выдано семь предписаний на устранение выявленных недостатков», - резюмировали в полиции.

Ранее специалисты акмолинского областного филиала Национального Центра качества дорожных активов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, как проверяют качество автомобильных дорог в Акмолинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Другие государственные органы   #Регионы   #Дороги   #МИИР РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
МИИР переданы некоторые компетенции Правительства РК
Названы самые опасные и снегозаносимые участки дорог Алматинской области
За некачественную уборку дорог наказали подрядчиков в СКО
Работы по реконструкции инженерных сетей планируют начать в Актау в текущем году
Популярное
1 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
2 Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
3 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
4 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
5 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
6 Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
Читайте также
В южных регионах используется 97% всей поливной воды – Минэкологии
Осложнение от КВИ в виде Синдрома Кавасаки получили семь акмолинских малышей
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив