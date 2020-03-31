39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 31 марта 1945 года, шел 1379-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Верхне-Силезская наступательная операция. Войска левого крыла 1-го Украинского фронта разгромили ратиборскую группировку противника и заняли город Ратибор (Рацибуж). В этих боях войска 1-го Украинского фронта уничтожили более 40 тысяч и взяли в плен 14 тысяч немцев, уничтожили и подбили 280 танков и штурмовых орудий, а также 600 полевых орудий разных калибров.

Завершилась Верхне-Силезская наступательная операция, продолжавшаяся с 15 марта по 31 марта. Войска фронта овладели юго-западной частью Верхней Силезии и вышли на рубеж Штрелен, Нейсе, южнее Ратибора (предгорье Судет). Численность войск 1-го Украинского фронта к началу операции — 408400 человек, безвозвратные потери — 15 876 (3,9 %), санитарные потери — 50 925, всего — 66 801, среднесуточные — 3929.

На 1-м Белорусском фронте западнее и юго-западнее города Кистжинь (Кюстрин) наши войска окружили и уничтожили значительный гарнизон немцев, оборонявший район между Вартой и Одером.

В районах Глогау и Бреслау советские войска продолжали бои по уничтожению окруженных групп немецких войск.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городом Нитра и, форсировав реку Ваг, с боем заняли город Таланта. Одновременно войска фронта, наступая по южному берегу Дуная, заняли населенные пункты Дунасег, Кунсигет, Мошонсентмиклош.

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 31 марта овладели городами Вашвар, Керменд, Сентготтард — важными опорными пунктами обороны немцев на реке Раба; южнее озера Балатон войска болгарской армии с боем заняли город Чурго.

31 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 39 дней…

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань