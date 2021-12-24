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39 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Алматы

24 Декабря 2021 13:48
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39 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Алматы за последние сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации управления общественного здоровья, за 23 декабря зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции, из них 34 случая с симптомами и 5 случаев без симптомов.

«Выписано 8 пациентов, поступило - 24. Итого в инфекционных стационарах (894 коек) физически находится 147 человек из них 6 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся всего – 24 человека. На ИВЛ – 5 человек, на неинвазивной ИВЛ - 6, High flow занято - 5 аппаратов», - прокомментировали в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 259 пациентов, с симптомами - 239, с легкой и средней степенью, без симптомов – 20 человек.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 1 751 человек, вторым компонентом -1 771 человек.

Всего на 24 декабря в Казахстане первым компонентом провакцинировано 8 931 073 человек, вторым компонентом - 8 432 936 человек.


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#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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