3887 человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer привились 3887 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

«В настоящие время от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Атырауской области привито 3 887 беременных кормящих женщин, подростков и людей старше шестидесяти лет. Из них 197 беременных женщин, 1880 кормящих матерей, 1717 подростков в возрасте от 12 до 18 лет и 93 человека старше шестидесяти лет. Женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия законных представителей»,- проинформировали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Как ранее сообщалось, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 584 жителей Атырауской области.



