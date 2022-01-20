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3887 человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области
20 Января 2022 03:00
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer привились 3887 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.
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«В настоящие время от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Атырауской области привито 3 887 беременных кормящих женщин, подростков и людей старше шестидесяти лет. Из них 197 беременных женщин, 1880 кормящих матерей, 1717 подростков в возрасте от 12 до 18 лет и 93 человека старше шестидесяти лет. Женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия законных представителей»,- проинформировали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.Как ранее сообщалось, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 584 жителей Атырауской области.
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