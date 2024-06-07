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    00:12, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    387 казахстанцев незаконно использовали иностранную рабочую силу

    Polisia.kz.
    Фото: Polisia.kz.

    В целях профилактики правонарушений в сфере миграции с 3 июня в Казахстане проводится широкомасштабная операция «Нелегал — 2024», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Только за три дня операции выявлено около 5,5 тысяч административных нарушений миграционного законодательства, в том числе нарушение сроков пребывания иностранцев в стране, уклонение от выезда и незаконная трудовая деятельность.

    Значительная часть нарушений приходится на сферу трудовой миграции, где ответственность несут как иностранный рабочий, так и местный работодатель.

    За незаконное использование иностранной рабочей силы привлечено к ответственности 387 казахстанских работодателей.

    В основном работодатели уклоняются от оформления разрешений на работу, а рабочий не извещается об имеющихся нарушениях.

    Большинство таких фактов выявлено в городах Алматы, Астана, Шымкент и Мангистауской области. 

    — При неоднократных нарушениях правил использования иностранной рабочей силы в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность, — предупреждает миграционная служба. 

    За время проведения операции «Нелегал — 2024» полицией из страны выдворено 605 иностранцев, нарушивших миграционные правила.

    Всем им закрыт въезд в Казахстан в течение пяти лет.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Полиция Мигранты Трудовые мигранты
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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