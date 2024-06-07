387 казахстанцев незаконно использовали иностранную рабочую силу
В целях профилактики правонарушений в сфере миграции с 3 июня в Казахстане проводится широкомасштабная операция «Нелегал — 2024», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Только за три дня операции выявлено около 5,5 тысяч административных нарушений миграционного законодательства, в том числе нарушение сроков пребывания иностранцев в стране, уклонение от выезда и незаконная трудовая деятельность.
Значительная часть нарушений приходится на сферу трудовой миграции, где ответственность несут как иностранный рабочий, так и местный работодатель.
За незаконное использование иностранной рабочей силы привлечено к ответственности 387 казахстанских работодателей.
В основном работодатели уклоняются от оформления разрешений на работу, а рабочий не извещается об имеющихся нарушениях.
Большинство таких фактов выявлено в городах Алматы, Астана, Шымкент и Мангистауской области.
— При неоднократных нарушениях правил использования иностранной рабочей силы в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность, — предупреждает миграционная служба.
За время проведения операции «Нелегал — 2024» полицией из страны выдворено 605 иностранцев, нарушивших миграционные правила.
Всем им закрыт въезд в Казахстан в течение пяти лет.