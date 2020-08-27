387 членов партии «Nur Otan» изъявили желание стать участниками праймериз в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Более трети заявлений поступило от граждански активных женщин Приуралья, большая часть из которых - представительницы молодежи в возрасте до 35 лет, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии «NurOtan» Мурат Мукаев сообщил СМИ, что по итогам 26 августа подали заявки на участие в праймеризе 387 претендентов, из них зарегистрированы 358.

Из зарегистрированных кандидатов - 145 женщин (это 38% от общего количества заявителей). Из них 122 - это представительницы молодежи в возрасте до 35 лет. Следует отметить, что гражданскую активность проявляют и многодетные матери – 12 из них решили также поучаствовать в праймеризе.

Кроме этого, заявки на участие в пуле кандидатов подали 8 человек с ограниченными возможностями.

Мурат Мукаев подчеркнул, что лишь 23 кандидата из сформированных на данный момент списков являются депутатами областного, городских и районных маслихатов. Остальные члены партии «Nur Otan» решили выдвинуть свои кандидатуры в праймериз впервые.

Прием заявлений идет в штатном режиме. Никаких жалоб от них нет. В каждом районе созданы специальные комиссии партийного контроля с целью оперативного и объективного рассмотрения всех жалоб, принятия по ним необходимых решений.

Напомним, что 17 августа партия «Nur Otan» приступила к внутренним выборам - праймериз. В ходе этих выборов будут отобраны кандидаты в депутаты Мажилиса и маслихатов для участия в выборах 2021 года. На сегодняшний день по области общее количество членов партии составляет 27 тысяч 922 человека.

Созданы 14 организационных комитетов. По 13 филиалам партии будут работать 142 избирательных участка, а также установлены 52 места для проведения дискуссий во время праймериз.

Определен формат голосования: первое онлайн-голосование по электронным бюллетеням пройдет в 83 местах и второе традиционное голосование – по бумажным бюллетеням - в 59 местах.

Напомним, 5 июня 2020 года сообщалось, что Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

Как отметил первый зампред партии Бауыржан Байбек, основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.



