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386 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
24 Января 2022 08:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав РК опубликовал актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 24.01.2022 г. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 152 058 человек (–150 559+ и 1 459 КВИ-), из них в стационарах находятся – 10 107 пациент, на амбулаторном уровне – 141 951 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 386 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 124 пациента, на аппарате ИВЛ – 71 пациента», - говорится в сообщении Минздрава.
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