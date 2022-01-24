386 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав РК опубликовал актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 24.01.2022 г. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 152 058 человек (–150 559+ и 1 459 КВИ-), из них в стационарах находятся – 10 107 пациент, на амбулаторном уровне – 141 951 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 386 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 124 пациента, на аппарате ИВЛ – 71 пациента», - говорится в сообщении Минздрава.