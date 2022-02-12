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$386 млн на борьбу с КВИ потратили в прошлом году в Узбекистане

12 Февраля 2022 20:28
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$386 млн на борьбу с КВИ потратили в прошлом году в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в прошлом году было выделено 4,2 триллиона сумов ($386 млн), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

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«Рациональное и целевое использование бюджетных средств имеет важное значение в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В 2021 году на эти цели первоначально было ассигновано 3 триллиона сумов. Согласно Закону, принятому 5 ноября 2021 года «О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год», выделено дополнительно 1,2 триллиона сумов», - сообщает пресс-служба ведомства.

В том числе на поощрение медиков было направлено 1413,9 миллиарда сумов, 604,2 миллиарда сумов – расходы на лекарства, средства гигиены и дезинфицирующие средства, 89,5 миллиарда сумов – сумма, выделенная на приобретение одноразовой спецодежды, перчаток, масок и для других расходов, 86,6 миллиардов сумов направлены на закупку продовольственных товаров.

Также, крупные средства были выделены на лабораторные реагенты, пирометры, тест-системы, на закупку вакцин, создание пунктов вакцинации, создание медицинских центров по борьбе с коронавирусом.

Напомним, в настоящее время полностью вакцинировалось 70% взрослого населения Узбекистана. Прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля прошлого года. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


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#Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Бюджет   #Мировые новости  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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