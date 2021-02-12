386,4 млрд тенге перечислено из ЕНПФ на улучшение жилищных условий казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 11 февраля 2021 года в ЕНПФ от уполномоченных операторов АО «ЖССБ «Отбасы банк» и АО «Народный Банк Казахстана» поступило 109 900 заявлений на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

71 200 заявлений на общую сумму свыше 386,4 млрд тенге уже исполнены. Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более 5,4 млн тенге.

Еще 3988 заявлений находятся в обработке для последующего осуществления выплат на спецсчета уполномоченным операторам более 21,7 млрд тенге.

Напоминаем, что согласно Правилам осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, утвержденным Постановление Правительства, перевод накоплений уполномоченному оператору осуществляются в течение 5 рабочих дней после поступления заявления вкладчика от уполномоченного оператора в ЕНПФ.

При этом следует отметить, что согласно статье 173 Гражданского кодекса Республики Казахстан течение срока, определяемого периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

34 712 заявлений с 25 января (даты начала приема заявлений ЕНПФ от уполномоченного оператора) были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства. Основной причиной отклонения заявок является то, что запрашиваемая сумма, указанная в заявлении, превышает доступную для изъятия сумму пенсионных накоплений. Подробно причины отклонения заявлений и рекомендации по их устранению ЕНПФ приводил ранее.

Если по каким-то причинам заявление вкладчика было отклонено, то, устранив их и при наличии суммы, превышающей порог достаточности, его можно подать неограниченное количество раз.