385 жамбылских школ работают в штатном режиме

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В каком формате работают учреждения образования Жамбылской области в связи с эпидемиологической ситуацией – рассказали в облуправлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления образования Бейкута Жамангозова, в III учебной четверти 2021 - 2022 учебного года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе переведены на дистанционный формат обучения все общеобразовательные организации, независимо от форм собственности, расположенные в районах и областном центре, с численностью обучающихся более 600 человек. Все сельские школы независимо от численности учащихся (за исключением школ районных центров с численностью учащихся свыше 600), а также городские школы с численностью обучающихся до 600 учащихся продолжают работу в штатном формате.

Всего в 478 организациях среднего образования области насчитывается 245 623 учащихся.

«При организации обучения в штатном формате соблюдается принцип «один кабинет – один класс», а также все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, - пояснил спикер. - Все обучающиеся, переведенные на дистанционный формат обучения, обеспечены компьютерной техникой. Из 478 школ 330 имеют до 600 учеников, 148 - более 600. В настоящее время 93 школы, расположенные в районных центрах и городской местности, занимаются дистанционно. В этих школах 1 - 2 классы обучаются в штатном режиме. В 93 школах обучается 122 905 учащихся, из них 84 252 (68,5%) продолжают обучение дистанционно, 38 653 (31,4%) в штатном режиме».

Что касается остальных 385 школ с численностью учащихся до 600 человек, то эти школы продолжают работать в штатном формате, соблюдая санитарные требования. Допускается обучение в штатном режиме по желанию вакцинированных учащихся, получивших полный курс вакцинации, отметил спикер.

В 76 организациях внешкольного образования Жамбылской области обучается 67 796 детей.

«Во внешкольных организациях независимо от зоны эпидемиологического риска, допускается обучение в штатном режиме при индивидуальных занятиях, групповых – до 10 человек, индивидуальных и групповых занятий в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями до восьми человек», - рассказал Бейкут Жамангозов.

В 553 детских садах Жамбылской области воспитывается 57 100 детей. Деятельность дошкольных организаций всех форм собственности продолжается в штатном режиме, отметил он.

В 2021 - 2022 учебном году в 44 колледжах региона обучается 23 583 студента. Из общего числа колледжей 20 - государственные, 24 – негосударственные, при этом два колледжа временно прекратили работу.

«Колледжи подключены к цифровым образовательным платформам. К платформе SmartNation привязано пять колледжей, к EduPage - 31 колледж, к Platonus - два колледжа, АИС электронный журнал - два колледжа и к платформе Moodle подключен один сайт колледжа. При общей вместимости общежитий в 17 колледжах – 2 743 мест, в них проживают около 780 студентов», - отметил спикер.

«Учебный процесс в общеобразовательных организациях образования проводится в соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочими учебными планами и учебными программами, расписание занятий на основе долгосрочного планирования. В связи с изменением даты начала третьей четверти при заполнении электронного журнала организациям среднего образования рекомендовано перенести программный материал десятой учебной недели на первую неделю четвертой четверти», - рассказал руководитель областного управления образования Бейкут Жамангозов.

В 2021 - 2022 учебном году в жамбылских общеобразовательных учреждениях работают 1 836 педагогов. В том числе 780 собственно педагогов, 732 преподавателей специальных дисциплин и 333 мастера производственного обучения.