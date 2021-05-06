3816 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 379,

город Алматы - 1951,

город Шымкент - 64,

Акмолинская область - 14,

Актюбинская область - 193,

Алматинская область - 274,

Атырауская область - 140,

Восточно-Казахстанская область - 31,

Жамбылская область - 140,

Западно-Казахстанская область - 48,

Карагандинская область - 229,

Костанайская область - 21,

Кызылординская область - 65,

Мангистауская область - 90,

Павлодарская область - 85,

Северо-Казахстанская область - 23,

Туркестанская область - 69.

Итого выздоровевших в Казахстане - 288187.