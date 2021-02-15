381 школьник заболел коронавирусом с начала учебного года в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала учебного года в Западно-Казахстанской области зарегистрирован 381 случай лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников. Из них 187 обучались в очном режиме, 194 – в дистанционном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии.

«С начала 3 четверти (с 11 января) зарегистрировано 167 случаев COVID-19 среди учеников, 89 - на очном обучении, 78 - на дистанционном. С 8 по 12 февраля Постановлениями главных государственных санитарных врачей города и районов на карантине были закрыты 13 школ.

С начала текущего года Государственную границу на территории ЗКО пересекло 34 899 человек. Из 6 955 пассажиров без справок об обследовании на COVID-19 было 867 человек, среди которых выявлено 4 положительных результата», - говорится в сообщении МВК.

Кроме того, за указанный период зарегистрировано 18 265 водителей, осуществляющих перевозки в двустороннем сообщении, из них без справок - 5850 человек, выявлено положительных - 7.