380 тысяч первоклассников пойдут в школу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам Министерства образования и науки РК в новом учебном году ряды педагогов пополнят более 12 тысяч молодых специалистов. Об этом рассказал глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам в новом учебном году ряды педагогов пополнят более 12 тысяч молодых специалистов. Наибольшее количество ожидается в Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областях. Прогнозный контингент первоклассников составляет 380 тысяч в новом учебном году, 97 % зачислены электронно», - отметил министр образования.

По его словам, проводится капитальный ремонт в 268 школах, также имеется риск незавершения капитального ремонта к началу учебного года в 36 школах. Самое большое количество таких школ в Костанайской и Алматинской областях.

«Первоклассники будут обеспечены учебниками на 100 %. Ведется дозакуп учебников, также закупается художественная литература для учеников 2 - 11 классов. По двум областям мы наблюдаем нехватку учебников: Туркестанская и Павлодарская области. Вопрос решается», - сказал Асхат Аймагамбетов.



