+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

380 тысяч первоклассников пойдут в школу в Казахстане

11 Августа 2021 11:27
Поделиться:
380 тысяч первоклассников пойдут в школу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По прогнозам Министерства образования и науки РК в новом учебном году ряды педагогов пополнят более 12 тысяч молодых специалистов. Об этом рассказал глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Госзаказ в колледжах сформирован по 200 наиболее востребованным специальностям
Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса Продолжительность уроков в школах будет 45 минут Премьер-министр поручил обеспечить доставку учебников согласно графику

«По прогнозам в новом учебном году ряды педагогов пополнят более 12 тысяч молодых специалистов. Наибольшее количество ожидается в Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областях. Прогнозный контингент первоклассников составляет 380 тысяч в новом учебном году, 97 % зачислены электронно», - отметил министр образования.

По его словам, проводится капитальный ремонт в 268 школах, также имеется риск незавершения капитального ремонта к началу учебного года в 36 школах. Самое большое количество таких школ в Костанайской и Алматинской областях.

«Первоклассники будут обеспечены учебниками на 100 %. Ведется дозакуп учебников, также закупается художественная литература для учеников 2 - 11 классов. По двум областям мы наблюдаем нехватку учебников: Туркестанская и Павлодарская области. Вопрос решается», - сказал Асхат Аймагамбетов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Образование   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Госзаказ в колледжах сформирован по 200 наиболее востребованным специальностям
Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса
Продолжительность уроков в школах будет 45 минут
Премьер-министр поручил обеспечить доставку учебников согласно графику
Популярное
1 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
2 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
6 «Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Читайте также
Объем безналичных транзакций вырос в 2,3 раза в РК
Снижение цен на овощи в августе-сентябре пообещал Бахыт Султанов
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
«Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив