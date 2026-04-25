380 случаев кори зарегистрировано с начала года в Карагандинской области

В Карагандинской области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по кори. С 1 января по 23 апреля 2026 года в регионе зарегистрировано 380 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. При этом подавляющее большинство заболевших — дети до 14 лет, на их долю приходится 86% всех случаев.

Как отмечают специалисты, ключевым фактором распространения инфекции остается низкий уровень вакцинации. Среди заболевших 83,6% — непривитые дети (318 человек). Причины отказа от вакцинации различны: почти половина родителей (44,3%) сознательно отказываются от прививок, еще 33,6% детей не подлежат вакцинации по возрасту, 10,6% имеют медицинский отвод, а в 11,5% случаев прививочный статус остается неизвестным.

Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Караганде и Балхаше, а также в Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах, где показатели заболеваемости превышают среднеобластные значения.

В ответ на рост числа случаев в регионе усилили иммунизационные кампании. В рамках дополнительной массовой вакцинации прививки получили 1615 детей в возрасте от 6 до 11 месяцев (37,7% от подлежащих), еще 2387 детей (60,6%) охвачены наверстывающей вакцинацией.

— Сегодня мы видим прямую зависимость между уровнем вакцинации и распространением кори. Большинство заболевших — это непривитые дети. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты, и важно понимать: риски осложнений от самой инфекции несопоставимо выше, чем возможные поствакцинальные реакции, — подчеркнула заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова.

По данным санитарных служб, вакцинация в Казахстане проводится бесплатно в рамках Национального календаря прививок, который охватывает 21 инфекционное заболевание и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Благодаря системной иммунизации в стране удалось добиться значительного снижения ряда опасных инфекций: например, заболеваемость эпидемическим паротитом сократилась более чем в 100 раз, вирусным гепатитом А — также в 100 раз, а гепатитом В — более чем в 100 раз.

В Карагандинской области уже много лет не регистрируются такие заболевания, как дифтерия и краснуха, а случаи столбняка остаются единичными. Медики подчеркивают: именно вакцинация позволила добиться этих результатов.

Однако в период пандемии COVID-19 уровень охвата профилактическими прививками снизился, что привело к ослаблению коллективного иммунитета. Как следствие, с 2023 года в регионе вновь начали фиксироваться вспышки кори, а с 2024 года — коклюша.

Врачи также обращают внимание на влияние дезинформации, распространяемой в социальных сетях. Даже кратковременное столкновение с недостоверными сведениями может подорвать доверие родителей к вакцинации, что в итоге отражается на эпидемиологической ситуации.

Специалисты подчеркивают: осложнения после перенесенной кори могут быть крайне тяжелыми — от поражения нервной системы до летальных исходов. В то же время поствакцинальные реакции, как правило, носят кратковременный и легкий характер.

С учётом текущей ситуации санитарные врачи призывают родителей своевременно прививать детей и не поддаваться влиянию недостоверной информации, поскольку именно вакцинация остается основным инструментом сдерживания инфекции.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается снижение заболеваемости корью, так, за последнюю неделю число случаев инфицирования уменьшилось почти на треть. При этом большинство заболевших остаются непривитыми, что подтверждает эффективность вакцинации.