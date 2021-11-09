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380 нарушений ПДД за день выявили в Павлодарской области

9 Ноября 2021 15:11
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380 нарушений ПДД за день выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области проходит полицейская операция «Безопасная дорога». За один день выявлено 380 нарушений ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За первый день мероприятия полицейскими выявлено 380 нарушений правил дорожного движения. 80 водителей управляли транспортным средством без ремня безопасности, 36 водителей пользовались сотовым телефоном за рулем, 32 не пропустили пешеходов, два водителя управляли транспортными средствами, будучи лишенными водительских прав, еще двое автолюбителей привлечены за выезд на встречную полосу движения, а один задержан за управление авто с подложными государственными номерами», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области об итогах первого дня операции «Безопасная дорога».

По данным ДП, эту операцию правоохранительные органы проводят с 8 по 17 ноября. В первый же день шесть водителей привлечены к ответственности за незаконное переоборудование автотранспорта.

«Не отличаются дисциплинированностью и пешеходы, 40 человек привлечены к административной ответственности. За сутки полицейскими выявлено 8 водителей, севших за руль авто в алкогольном опьянении», - добавили в ведомстве.
8 ноября в 22:30 в селе Шалдай Щербактинского района задержан местный житель, управлявший автомобилем «ВАЗ-21074», зарегистрированным на территории России. Водитель находился в пьяном состоянии. В его отношении составлен административный протокол, материал направлен в суд.

«В другом случае в городе Аксу инспекторами патрульной полиции остановлена автомашина марки «Nissan Rnessa» под управлением 31-летнего водителя, который не уступил дорогу пешеходам. По данному факту возбуждено административное производство по статье 600 части 1 КРКоАП, - рассказали полицейские. - А у водителя автомашины «Lexus» при проверке не оказалось страхового полиса. За данное нарушение он привлечен к ответственности, автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку».

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#Павлодарская область   #Регионы  
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Автор:

Антон Гагарин

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