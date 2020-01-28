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380 мешков с насваем пытались перевезти незаконно через границу в Атырауской области
28 Января 2020 08:51
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 380 мешков с насваем пытались перевезти незаконно через границу в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Факт экономической контрабанды был выявлен на границе с Астраханской областью РФ на пограничном пункте «Курмангазы» при досмотре «КамАЗа» с российскими номерами. В машине находилась крупная партия некурительных табачных изделий-насвая без документов. Всего обнаружено 380 мешков общим весом 15 тонн 580 кг», - сообщили в пресс-службе войсковой части №2016.
Проинформировав, что после составления протоколов, водитель, а это житель Дагестана, и груз насвая переданы в Курмангазинский районный отдел полиции.
Ключевые слова: Атырауская область,
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