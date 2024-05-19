380-летие Айтеке би отпраздновали в Узбекистане

Масштабное мероприятие, посвященное 380-летию Айтеке би, организованное при поддержке администрации области Навои в Республике Узбекистан, продолжалось два дня, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отметить этот праздник собрались высокопоставленные гости, казахи из зарубежья и потомки Айтеке би. Местные жители с большим почетом встретили гостей. Участники мероприятия посетили мавзолей вблизи годы Нурата, затем были проведены поминки.

Этот район часто посещают казахи, узбеки и каракалпаки. Потому что здесь похоронены Айтеке би и его предок святой Сеиткул. Эти две исторические личности связывают два народа. Сюда ежегодно приезжают тысячи людей.

Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

— Наша область многонациональная. В районах Тамды, Кенимех, Заравшан, Ушкудык живут казахи. Поэтому мы хорошо понимаем друг друга, знаем свое прошлое и понимаем настоящее. Глубина наших культурно-духовных связей доказана тем, что из Казахстана на это мероприятие приехали важные люди. Все это способствует дальнейшему укреплению наших отношений, — сказал руководитель управления культуры области Навои Акрам Мукимов.

Фото:Алихан Аскар/ Kazinform

По историческим данным, святой Сеиткул в ХVI веке из Казалы (Кызылординская область) переселился в местность Нурата с 40 тысячами семей племени алшын. Затем уже из этих мест совершил хадж, стал религиозным деятелем. Айтеке в 25 лет стал бием, он отличался особыми способностями.

Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

— Во времена Тауке хана, которые считаются золотым веком казахского народа, он содействовал избранию аз-Тауке ханом трех жузов. Уже тогда наш предок Айтеке говорил: «Нужно покориться одному хану, верить одному учителю, подчиниться одному полководцу». В то время никто не мог победить казахов. Это суждение верно и в наше время», — сказал председатель фонда «Жалантос бахадур» Нажмеддин Мусабаев.

Администрация области Навои и местные казахи ухаживают за местом упокоения славного предка. Весной были проведены работы по благоустройству территории комплекса. В здании музея недавно был проведен капитальный ремонт.

Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

— Мы думаем, что все говорит о дружбе между двумя народами. Казахи возвышаются от родовых чувств до национальных, — отметил председатель общественного фонда «Святой Сеиткул-Айтеке би» Ербол Еркебаев.

На празднование юбилея прибыли более трех тысяч казахстанских артистов со специальной концертной программой. На международном айтысе воспевался жизненный путь почитаемого всеми казахами деятеля, а в районе Кенимех была проведена игра кокпар. В ней участвовали спортсмены из ряда регионов нашей страны, казахи из России, Германии и местные соотечественники.

— Айтеке би — близкий друг наших предков, биев Казыбека и Толе. Это человек, который думал о казахском народе, внес вклад в укрепление мира в нашей стране. Поэтому мы, потомки Айтеке би, собрались здесь, чтобы почтить память славного предка, — сказал народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев.

Фото: Алихан Аскар/ Kazinform

Посол Казахстана в Республике Узбекистан Бейбит Атамкулов встретился с хакимом области Навое Норматом Турсуновым. Они поговорили об общей истории двух народов, обсудили вопросы укрепления казахско-узбекских отношений. Посол также выразил благодарность местным властям за участие в организации на высоком уровне празднования 380-летия Айтеке би.

По информации управления туризма области Навои, мавзолей Айтеке би ежегодно посещают 7-8 тысяч человек. В этом году число посетителей увеличилось в разы.

До 2008 года место захоронения Айтеке би не было известно. Позднее, путем расспросов местного населения, было установлено местонахождение могилы предка в районе Нурата. В 2009 году при поддержке потомков Айтеке би, известных политических деятелей и местных казахов был построен мавзолей. В последующие годы вблизи комплекса возвели мечеть, музей, домик для смотрителя. Комплекс был полностью открыт в 2012 году.