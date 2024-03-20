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    17:00, 20 Март 2024 | GMT +6

    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане

    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    В Навоийской области Узбекистана полным ходом идут подготовительные мероприятия к торжествам в честь 380-летия великого казахского государственного деятеля Айтеке би, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    Мавзолей Айтеке би расположен в Нуратинском районе Навоийской области Узбекистана. Место погребения выдающегося казахского деятеля было обнаружено четверть века назад. Археологи Казахстана при участии российских и узбекских коллег провели исследования, на основании которых доподлинно установлено, что это действительно захоронение Айтеке би.

    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    В 2009 году при поддержке его потомков, известных политических деятелей и представителей казахской диаспоры был возведен мавзолей. Позже был построен мемориальный комплекс «Айтеке Би» с мавзолеем, мечетью и музеем-гостиницей. Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось в 2012 году.

    В настоящее время ведутся работы по благоустройству комплекса, здание музея реставрируется. Подготовительные мероприятия планируется завершить к маю.

    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    - В этом году мы отметим 380-летие в международном масштабе. В частности, будут организованы международное состязание акынов-импровизаторов, спортивные и культурные мероприятия. 16 мая в честь нашего великого предка будет подан поминальный обед, - поделился планами председатель Казахского культурного центра в Навоийской области Торехан Нарынбетов.

    По данным управления туризма Узбекистана, ежегодно мавзолей Айтеке би посещают до 8 тысяч иностранных туристов.

    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    - Мавзолей «Айтеке би» считается объектом культурного наследия. Ежегодно в мемориальный комплекс приезжают 7-8 тысяч иностранных паломников. Благодаря этому Нуратинский район стал популярным туристическим направлением. В этом году мы намерены принять в этих местах большое количество путешественников. Предполагается, что только на 380-летие Айтеке би из Казахстана приедут 2 тысячи гостей. Кроме того, ожидаем приезда большого количества внутренних туристов, - отметил глава областного управления туризма Дилшод Ходжаев.

    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    В торжественном мероприятии планируется участие высоких гостей из тюркских государств и международных организаций. В целях популяризации исторической личности Айтеке би будет организована международная научная конференция.

    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform
    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform
    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform
    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform
    380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане
    Фото: Kazinform

     

    Теги:
    Туризм Культура Минкультуры и информации Узбекистан МИД РК История Казахстана Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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