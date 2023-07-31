38 жителей Тараза оштрафованы за курение кальяна в кафе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Курильщиков кальянов выявляют жамбылские полицейские в ходе рейдов по увеселительным заведениям областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области, совместно с заинтересованными органами, в рамках ОПМ «Қарасора-2023» и «Дәрмек» и с целью предупреждения наркоправонарушений проводят комплекс профилактических мероприятий.

«В областном центре сотрудники управления полиции города Тараза, первого и второго отделов полиции, прокуратуры, городского акимата и волонтеры в ходе рейда по увеселительным заведениям выявили в 43-х заведениях 38 административных правонарушений. Выявлены нарушения по статье 441 КоАП РК (нарушение запрета потребления табачных изделий (кальяна) в общественных местах)», - сообщили в ведомстве, уточнив, что данная статья предусматривает административное наказание в виде штрафа в

размере 15 МРП (51 750 тенге).

В ходе рейда розданы информационные листки с информацией о запрете курения кальяна в общественных местах согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

«Администрации кафе-баров города Тараза предупреждены об административной ответственности по статье 422 КоАП РК (непринятие мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Нарушение данной статьи влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 150 тысяч тенге, на субъектов среднего предпринимательства 300 тысяч тенге.

Предусмотрена и уголовная ответственность по ст. 299-1 УК РК (пропаганда и незаконная реклама наркотических средств) - лишение свободы до трех лет», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Как сообщалось, в ходе ОПМ «Дәрмек» в Таразе проверили 12 аптек и одно лечебное учреждение, выявив четыре факта наркоправонарушений - незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, а также хранение наркотиков без цели сбыта.

В июне в ходе республиканского месячника по борьбе с наркоманией из незаконного оборота изъято 2 тонны наркотиков. В ходе молодежной акции «Будущее без наркотиков» полицейские сожгли изъятые из незаконного оборота наркотические вещества.

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли.

Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Ежегодно проводится республиканское ОПМ «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.